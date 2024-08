Vídeo | Incêndio no Parque Mata das Florestas em Castelo

Um incêndio de grande proporção atinge o Parque Mata das Florestas, desde a noite do último domingo (18). Na manhã desta terça-feira (20), ainda é possível ver fumaças no local.

Em um vídeo divulgado pelo Núcleo de Transportes Aéreo (Notaer), nas redes sociais, mostra a área de vegetação sendo completamente tomada pelo fogo, além de nuvens de fumaças que podem ser vistas de vários locais do município.

Além do Notaer, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Defesa Civil de Castelo, Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), estiveram no local na última segunda-feira (19) para o combate as chamas.

As equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo continuam em campo, empenhadas no combate ao incêndio que atinge o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo.

As condições climáticas, caracterizadas por altas temperaturas, seca e ventos fortes, têm contribuído para a rápida propagação das chamas.

Desde ontem, os profissionais estão trabalhando de forma ininterrupta, e na manhã desta terça-feira (20), as equipes intensificaram as ações em duas frentes simultâneas para conter o avanço do fogo.

A frente principal, que estava se propagando rapidamente, foi isolada com sucesso, mas os ventos fortes continuam representando um risco de novas propagações.

Para coordenar as ações em campo, o Corpo de Bombeiros e o Iema instalaram um Posto de Comando no local, garantindo uma resposta rápida e organizada diante da situação crítica. O trabalho continua na tentativa de controlar completamente o incêndio e evitar que ele se espalhe para outras áreas do parque.