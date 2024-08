Vídeo mostra o momento em que moto atropela idosa em Cachoeiro

Uma câmera de segurança de um comércio flagrou o exato momento que uma idosa de 68 anos, foi atropelada por uma motocicleta, enquanto atravessava a rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu por volta das 9h desta quarta-feira (21).

Nas imagens, é possível ver que tanto a idosa quanto o motociclista ficaram feridos com o impacto. O motociclista se levantou após o incidente e foi em direção a senhora que ficou imóvel no local do acidente.

A idosa foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde da paciente não foi informado.

Veja o vídeo!