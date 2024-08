Acidente entre carro e moto deixa vítima ferida em Cachoeiro

Na noite desta sexta-feira (2), ocorreu um acidente envolvendo um carro e uma moto na Av. Jones Dos Santos Neves, bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segunda informações da Polícia Militar, chegando ao local, os militares encontraram um veículo parado na contramão e, uma motocicleta na mão direita, sentido bairro BNH.

Os policiais entraram em contato com o motorista do carro, de 23 anos, que disse estar saindo do condomínio, sentido bairro IBC, quando a moto veio no sentido contrário, assim, colidindo com seu veículo.

Na garupa da moto, havia uma mulher de 21 anos, que foi socorrida pelo Samu. Ainda de acordo com a PM, populares informaram que o motociclista foi socorrido por outros motociclistas e, levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Os militares foram até o hospital, onde conversaram com o condutor da moto, de 17 anos. O motociclista confirmou que seguia na via, sentido BNH, quando o carro invadiu a pista no qual trafegava.