Vitória x Porto Vitória: alteração no horário da final e venda de ingressos

Neste sábado (24), Vitória e Porto Vitória vão se enfrentar na grande final da Copa Espírito Santo, e na tarde desta segunda-feira (19), a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), confirmou a alteração do horário do jogo para às 17h, que antes, seria às 15h. Contudo, a final segue sendo no sábado (24), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Mas, como vai o histórico das duas equipes na Copa ES? O Vitória é o maior campeão da Copa Espírito Santo, e agora, disputando sua sexta final, o clube Alvianil vai em busca do pentacampeonato. O Vitória foi campeão quatro vezes, nos anos de 2009, 2010, 2018 e 2022.

Sobretudo, o Porto Vitória disputa a final da competição pela primeira vez em toda sua história, sendo sua melhor campanha em 2023, onde caiu nas semifinais.

Ingressos

Os preços dos ingressos para final entre Vitória e Porto Vitória estão nos valores de: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Tem direito a meia-entrada: pessoas beneficiadas por leis de meia-entrada e torcedores de um dos dois finalistas, que sejam clientes Sicoob e Unimed.

Informações sobre a venda de ingressos antecipada ainda vão ser divulgadas pela FES.