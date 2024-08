Viúva processa cemitério por mover restos mortais de Claudinho sem autorização

Vanessa Alves, viúva de Claudinho, da dupla Claudinho e Buchecha, descobriu que os restos mortais de seu marido foram mudados de lugar pelo cemitério em que foi enterrado. Vanessa, que soube do fato por meio das redes sociais, decidiu processar o Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.

A viúva de Claudinho descobriu a troca de túmulos por causa de uma fã que foi visitar o jazigo. Após a publicação do vídeo, ela foi até o cemitério e descobriu que a ossada do marido foi movida do jazigo perpétuo para o ossário geral.

No processo contra o Memorial do Carmo, Vanessa pede R$ 1 milhão de indenização por danos materiais e morais.

“Havia outros restos mortais no jazigo que era dele. Fui à administração para entender e me informaram, então, que eles fizeram a exumação e colocaram no ossário geral. Mas entendo um jazigo perpétuo como um lugar que é a morada eterna do seu ente querido”, disse ao jornal O Globo.

Enquanto ela alega não ter sido informada sobre a mudança, o Memorial do Carmo disse ter enviado telegramas à viúva. Caso Vanessa queira mover a ossada para um jazigo, ela terá que comprar outro.

“Eles disseram que enviaram vários telegramas para a minha residência. Mas hoje em dia ninguém usa telegrama. Além disso, eu moro no mesmo endereço e posso afirmar que nunca recebi nada do Memorial do Carmo. Eu fiquei muito triste com isso. Eu também sou ser humano, também sofro.”

O cemitério não se manifestou sobre o ocorrido.

Estadao Conteudo