1º Grande Encontro Zoios d’Água traz shows e gastronomia ao ES

No dia 27 de setembro, o Recanto Zoios d’Água, em Iúna, será palco do 1º Grande Encontro Zoios d’Água. O evento começa às 20h e terá como atrações principais a sanfoneira Bia Socek, além dos shows de Lucas e Junior, e Beto Pinheiro com Henry Laviola.

Além das apresentações musicais, o público poderá aproveitar um cardápio variado com porções e tira-gostos. Você deve fazer a reserva obrigatória, pois as vagas são limitadas. Para isso, ligue para (28) 99905-1727.

Leia também: Imigração italiana no Brasil: ES sedia exposição histórica

Os ingressos estão à venda em dois lotes: o 1º lote por R$ 90,00 e o 2º lote por R$ 100,00, ambos no valor individual. O evento contará apenas com mesas reservadas.