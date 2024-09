A Copa do Brasil 2024: escolha seus favoritos nas partidas das quartas de final com a 1xBet!

As primeiras partidas das quartas de final da Copa do Brasil terminaram com uma vantagem mínima para uma das equipes, preparando o cenário para uma batalha intensa rumo às semifinais. Os jogos de volta serão realizados nos dias 11 e 12 de setembro, e esperamos que nossa prévia ajude você a fazer apostas vencedoras com as melhores odds da casa de apostas 1xBet. Siga os princípios do jogo responsável e aposte nas partidas da Copa do Brasil pelo link!

Corinthians x Juventude, 11 de setembro, resultado do primeiro jogo: 1-2 Enquanto há 2 anos o Corinthians garantiu um lugar entre os 4 primeiros da Série A, hoje, o Timão luta pela sobrevivência. Agradar seus torcedores pelo menos na Copa do Brasil tornou-se ainda mais desafiador após a derrota por 1-2 para o Juventude. No entanto, o primeiro jogo mostrou que o time de Ramón Díaz tem espírito e lutará até o fim. O Periquito costuma ter dificuldades em jogar fora de casa, mas desta vez um empate será suficiente.

Athletico Paranaense x Vasco da Gama, 11 de setembro, resultado do primeiro jogo: 1-2 O Athletico Paranaense foi eliminado nas últimas 2 quartas de final da Copa do Brasil e quer evitar repetir seus erros. O Furacão liderou o primeiro jogo, mas permitiu que o Vasco da Gama virasse nos minutos finais, resultando em uma derrota por 1-2. Há 13 anos, os Camisas Negras venceram o torneio, superando o próprio Athletico Paranaense nas quartas de final daquela vez. Os torcedores do Vasco da Gama provavelmente veem isso como um bom presságio, mas o time de Martín Varini está determinado a não desistir.

Atlético Mineiro x São Paulo, 12 de setembro, resultado do primeiro jogo: 1-0 O São Paulo não enfrentou grandes adversários em seu caminho até as quartas de final, mas após uma derrota em casa por 0-1 para o Atlético Mineiro, a defesa do título está em perigo. O Tricolor não vence o Galo há 8 jogos consecutivos, mas todas as sequências ruins terminam em algum momento. À medida que a temporada avança, o Atlético Mineiro tem demonstrado repetidamente a capacidade de aproveitar ao máximo suas chances e não vai perder a oportunidade de conquistar a terceira Copa do Brasil de sua história.

Flamengo x Bahia, 12 de setembro, resultado do primeiro jogo: 1-0 No primeiro jogo, o Bahia saiu na frente, mas sofreu um gol logo no início do segundo tempo. A derrota tornou mais difícil chegar às semifinais, mas o time de Rogério Ceni já eliminou o forte Botafogo do torneio e vai ao Maracanã cheio de confiança. O Flamengo falhou em defender o título no ano passado, perdendo na final, e quer recuperar a Copa do Brasil. O Urubu venceu os últimos 9 jogos contra o Bahia—será que sua sequência de vitórias continuará desta vez?

