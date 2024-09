A Importância Estratégica do ouro para a Economia do Brasil

O ouro é uma moeda de reserva descentralizada, sendo um dos metais mais importantes e valiosos do mundo inteiro. Para países como Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, entre outros, uma boa reserva de ouro é a garantia de estabilidade para o futuro.

O ouro funciona como uma moeda de reserva. Ou seja, o ouro não funciona necessariamente como uma moeda de troca — conforme acontece em épocas anteriores, mas pode ser trocada no futuro como uma commodity. Desta forma, não há diferença nenhuma com quaisquer outras commodities, como soja, petróleo, cana, etc.

Contudo, uma das características do ouro é o seu papel em eventuais crises geopolíticas, independente do motivo. Acontece que, durante crises e tensões entre os países, as moedas tendem a ser inflacionadas. Com isso, o papel perde valor e segue em queda, impactando investimentos e o poder de compra da sociedade.

Em contramão a isso, o ouro sobe durante essas situações. Isso acontece porque o ouro não é vinculado a nenhuma nação, sendo apenas uma commodity de reserva de valor. Justamente por isso, é comum ver as ações de ouro subindo durante falas e ânimos acirrados entre países.

Mas especificamente para o Brasil, qual é o papel estratégico do ouro para a nossa economia? Nesta reportagem especial, explicamos a função das reservas e até da produção de ouro no país!

Cotação do ouro segue em alta

Com os ânimos em alta ao redor do mundo por causa da tensão no Oriente Médio entre Israel e Irã, Rússia e Ucrânia (mais OTAN), e China e Taiwan, o ouro hoje segue tendo altas de forma mais constante. Inclusive, o metal bateu novo recorde devido a novos cortes de juros nos Estados Unidos, batendo o valor de US$ 2.646,20 por onça-troy.

A expectativa pelo valor do ouro é otimista vista o cenário global. Com tensões ao redor do mundo, a cotação do metal deve manter um crescimento estável. Desta forma, também há uma expectativa que os países mantenham o ritmo de exportação e importação. Em ambos os casos, o Brasil pode aproveitar o momento para aumentar as suas reservas, assim como participar de forma mais incisiva na exportação.

Brasil exporta ouro de forma irregular por causa do garimpo

O Brasil não é tão contundente em relação à exportação de ouro devido ao garimpo ilegal. O garimpo atua em diferentes estados brasileiros, como Minas Gerais, Amazonas e Manaus, e prejudica a exportação de ouro, especialmente devido às novas regras que combatem o mercado ilegal.

Desde 2023, as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) são obrigadas a emitir a nota fiscal das operações realizadas. Com a nova obrigação, reduz a incidência de fraudes e da compra de ouro com origem suspeita. No entanto, a grande mudança está no fim da “boa-fé”.

A “boa-fé” é o envio de informações repassadas pelas corretoras que vendem o ouro. Os dados de origem podiam ser alterados sem problema, isso porque a documentação comprobatória não se fazia necessária. Essa prática chegou ao fim desde 2022.

Um levantamento feito pelo jornal Valor Econômico revelou uma redução na exportação do ouro já em 2023. Usando dados do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), percebe-se que o país exportou 77,7 toneladas do metal. Em 2022, 96,3 toneladas foram enviadas. A redução é de 19,31% em relação à quantidade anterior.

Ouro dá estabilidade financeira, mesmo em tempos de crises

A importância do ouro não se limita apenas à exportação. Pelo contrário, existe uma necessidade de manter as reservas em alta por causa do metal não ter nenhuma indexação com dólar, real, euro, entre outras moedas que sofrem com a inflação em crises e tensões geopolíticas.

No Brasil, a reserva de ouro está em 129,7 toneladas, o que equivale a 8,6 bilhões de dólares. Em 2019, a reserva de ouro estava em 2,17 milhões de onça-troy. Depois de 2 anos, em 2021, a quantidade quase dobrou para 4,17 milhões de onça-troy. Os números foram publicados e apurados pelo jornal Folha de S.Paulo, a partir de dados abertos do próprio Banco Central (BACEN), que realiza a compra e administra as reservas brasileiras de ouro.

Conclusão – O ouro tem a missão de dar estabilidade ao país em tempos de crise

O ouro é uma reserva estritamente necessária para garantir o superávit na economia brasileira. Com baixas pontuais nas exportações brasileiras, é necessário um mecanismo de defesa para proteger a moeda interna. Por isso, o ouro aparece como um mecanismo independente que permite o BACEN de comprar ou vender as moedas, equilibrando o valor do real e do dólar comercial.

Sem uma boa reserva de ouro, não há como proteger a economia de forma mais incisiva. Felizmente, nos últimos tempos, o Brasil conseguiu uma boa reserva de ouro, tendo potencial de escalar ainda mais para os próximos anos.