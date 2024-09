Aberta as inscrições para cursos gratuitos à distância no ES

O Senac Espírito Santo anunciou a abertura de 1.800 vagas gratuitas para cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD), por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As oportunidades são destinadas a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos per capita. As inscrições começaram nesta terça-feira, 17 de setembro, no site oficial.

A Coordenadora de Educação à Distância do Senac-ES, Priscilla Mendes, deu detalhes da iniciativa. “Os cursos, que abrangem áreas como tecnologia, idiomas, turismo, comércio, saúde e gastronomia, possibilitam que os interessados possam adquirir um certificado reconhecido nacionalmente, ampliando suas chances de empregabilidade”, disse.

Leia também: Em busca de trabalho? Sine de Anchieta tem vagas abertas; confira

Cursos gratuitos à distância

Libras Básico (160 horas)

Vagas: 100

Elaboração de Roteiros Turísticos Receptivos (30 horas)

Vagas: 100

Ferramentas de Marketing Digital (30 horas)

Vagas: 100

Acolhimento de Profissionais com Deficiência nas Empresas (36 horas)

Vagas: 200

Tratamento de Feridas e Curativos (30 horas)

Vagas: 100

Agente de Viagens (172 horas)

Vagas: 100

Marketing Turístico (40 horas)

Vagas: 100

Liderança em Serviços de Saúde (40 horas)

Vagas: 100

Lógica de Programação (60 horas)

Vagas: 150

Informática Básica com Internet e Mídias Sociais (160 horas)

Vagas: 100

Cozinha Italiana (30 horas)

Vagas: 100

Cozinha Brasileira (20 horas)

Vagas: 150

Cozinha Internacional (20 horas)

Vagas: 150

Boas práticas na Manipulação de Alimentos (16 horas)

Vagas: 150

Preparo de Drinques e Coquetéis (20 horas)

Vagas: 100

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) é destinado a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Foi criado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros que enfrentam dificuldades em ter acesso a cursos de qualificação e profissionalização. O PSG tem contribuído significativamente para a inclusão social e a empregabilidade de jovens e adultos com cursos gratuitos online.

Sobre o Senac EAD

Com mais de 75 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nessa modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 370 polos presenciais para avaliações.

Inscrições

O processo de inscrição é totalmente on-line e pode ser feito por meio do portal Senac EAD, disponível no seguinte endereço eletrônico https://www.ead.senac.br/gratuito/, na página de Cursos. As vagas para os cursos gratuitos permanecem em aberto enquanto não forem preenchidas. Mais informações no número (27) 3325-8311, com horário de funcionamento de 8h às 21h.