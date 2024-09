Abertura de mercado no Japão para exportação de abacate hass

O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio, pelo governo japonês, da autorização para que o Brasil exporte abacate da variedade hass para aquele país.

A autorização para a exportação do produto abre novas oportunidades para o agronegócio brasileiro, ao mesmo tempo que diversifica a oferta de frutas ao mercado japonês, um dos mais exigentes do mundo.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/economia/abertura-de-mercado-no-japao-para-exportacao-de-abacate-hass/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.