Agência Conteúdo é eleita ‘Agência Regional do Ano’ no Festival Colibri 2024

A Agência Conteúdo, de Cachoeiro de Itapemirim, brilhou mais uma vez no prestigiado Festival Colibri, sendo coroada a Agência Regional do Ano. Além desse reconhecimento máximo, a agência conquistou o Colibri de Ouro na categoria Design – Identidade Visual pela campanha “Belezas do Sul 2023” para a TV Gazeta, e a Prata pela campanha “Eugênio Paciente Reabilitado AVC” para a Unimed Sul Capixaba.

Com 13 indicações em 8 categorias e dois profissionais reconhecidos nas categorias Atendimento e Direção de Arte, a Conteúdo comprovou a qualidade e o talento de sua equipe. A agência acumula um impressionante histórico de 31 troféus no Festival Colibri ao longo de 16 anos, consolidando sua posição como a agência de publicidade mais premiada do Sul do Estado.

O Festival Colibri é um evento de referência no mercado publicitário capixaba, celebrando a criatividade e a inovação no setor. A conquista da Agência Conteúdo reforça sua dedicação à excelência e seu papel de destaque no cenário da comunicação regional.