Agência de consultoria está com diversas vagas de emprego em Cachoeiro

Para você que está precisando trabalhar, a Brhasil Desenvolvimento Humano, agência de consultoria, localizada na Praça Jerônimo Monteiro, número 31, no bairro Centro, em Cachoeiro de Itapemirim, está com diversas vagas de emprego disponíveis.

As vagas em aberto são para vendedor e auxiliar administrativo. Porém, também a uma vaga para ajudante geral, em Soturno, distrito de Cachoeiro.

Os interessados nas vagas de emprego disponibilizadas pela empresa, devem enviar seu currículo para: curriculos@brhasil.com.

Veja requisitos e benefícios das vagas:

Vendedor

Requisitos: ensino médio completo

Benefícios: plano de saúde e vale-transporte

Auxiliar administrativo

Requisitos: ensino médio completo e facilidade com informática e redes sociais

Benefícios: vale-transporte

Ajudante Geral (Soturno)

Requisitos: ensino médio completo

Benefícios: vale-transporte e almoço na empresa

