Precisando trabalhar? Empresa de Cachoeiro está contratando vendedor

Mora em Cachoeiro de Itapemirim e está procurando trabalho? Sua oportunidade chegou! A Bio Mundo, loja de produtos naturais, está com vaga de emprego disponível para vendedor.

Leia também: Processo seletivo para atuar em TV e rádio no Espírito Santo; confira

Para o preenchimento da vaga, alguns requisitos são necessários, como: ensino médio completo, ser comunicativo e gostar de vendas. Gostar de trabalhar na área de produtos naturais também é algo diferencial para o serviço.

Os interessados na vaga, devem enviar o currículo no seguinte link: biomundo.abler.com.br

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.