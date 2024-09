Agenda de Bolsonaro no Espírito Santo contará com carreata e comício

O ex-presidente Jair Bolsonaro estará no Espírito Santo, nesta segunda-feira (30), para apoiar os candidatos do Partido Liberal (PL) nas eleições municipais. Sua agenda no Estado inclui uma grande carreata em Vitória e um comício em Vila Velha. Ao longo da semana, mais detalhes sobre a visita serão divulgados.

A concentração terá início, às 9 horas, no Aeroporto de Vitória. A carreata seguirá pelo município de Serra, passando pela orla de Camburi, em direção ao Parque da Prainha, em Vila Velha.

LEIA TAMBÉM: Outubro deverá ter chuva acima da média no Sudeste, aponta Inmet

Na Prainha, Bolsonaro participará de um grande comício, onde discursará para seus apoiadores, ressaltando a importância do apoio aos candidatos do PL. Após a carreata e o comício, o ex-presidente almoçará na capital.