Altas temperaturas favorecem o aumento de oferta de mamão havaí

Na última semana semana (9 a 13/9), os preços do mamão havaí tiveram uma nova queda nas regiões produtoras do Sul da Bahia e do Norte do Espírito Santo. A queda nas cotações está relacionada ao aumento da oferta da variedade, impulsionado pelo calor intenso, que tem acelerado a maturação dos frutos, especialmente nas roças mais novas, cujos bons volumes já eram esperados recentemente.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/altas-temperaturas-favorecem-o-aumento-de-oferta-de-mamao-havai/