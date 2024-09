Alunos de Ibatiba conhecem o Projeto “Fiscal Mirim da Justiça Eleitoral”

Mais de 200 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Eunice Pereira Silveira, localizada em Ibatiba, no Caparaó, foram apresentadas, na manhã dessa quarta-feira (25), ao Projeto “Fiscal Mirim da Justiça Eleitoral”, uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) para conscientizar as novas gerações sobre a importância do voto livre e da relevância do processo eleitoral.

O TRE-ES foi representado pelo Juiz Eleitoral da 10ª Zona – Ibatiba e Brejetuba, Akel de Andrade Lima, que conversou com os estudantes durante boa parte da manhã sobre o trabalho da Justiça Eleitoral e apresentou como funciona a Urna Eletrônica, além de responder as dúvidas dos presentes.

A diretora da unidade, Ulda Rosa Queiroz de Freitas; e o secretário executivo da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-ES), Vinícius Quintino de Oliveira, acompanharam todo o encontro. O Projeto “Fiscal Mirim da Justiça Eleitoral é destinado às crianças matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental.

O primeiro encontro do projeto aconteceu no último dia 13, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Deocleciano de Oliveira, em Guaçui, com a condução do Juiz Eleitoral da 13ª Zona – Guaçuí e Juiz Auxiliar da Presidência, Daniel Barrioni de Oliveira, e será apresentado em todo o Estado.

O projeto visa, de forma lúdica e educativa, credenciar as crianças como “Fiscais Mirim da Justiça Eleitoral”, estimulando-as a serem agentes de transformação em suas comunidades. Ao final da palestra, as crianças foram convidadas a se tornarem “Fiscais Mirim da Justiça Eleitoral”, incentivando familiares e amigos a não venderem seus votos para políticos desonestos.