Aneurismas: tudo o que você precisa saber

Segundo o Ministério da Saúde um aneurisma pode ocorrer em diversas partes do corpo. Eles podem se formar no cérebro, no coração, nos rins e até mesmo no abdômen.

Um aneurisma trata-se de uma dilatação anormal de uma artéria. O aneurisma pode se romper e causar hemorragia ou permanecer sem estourar ao longo da vida.

Leia também: Esse tumor nos olhos é o mais comum entre as crianças

Aneurismas pequenos costumam ser assintomáticos. No entanto, à medida que crescem, eles podem pressionar estruturas do cérebro e provocar uma série de sintomas. Todavia esses sintomas variam dependendo da área afetada e incluem dor de cabeça súbita e intensa, náuseas, vômitos e perda de consciência. Sendo assim as emorragias podem ser fatais.

O aneurisma abdominal está associado à aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias. Esse tipo de aneurisma pode ser assintomático ou causar dor abdominal e nas costas, náuseas e queda de pressão quando se rompe.

Os fatores de risco para aneurismas incluem pressão alta, doenças do colágeno, histórico familiar, obesidade, tabagismo e colesterol elevado.

Para prevenir, controle a pressão arterial, mantenha índices adequados de glicose e colesterol, alimente-se bem, pratique exercícios, não fume e evite álcool em excesso. Se houver casos na família, visite um neurologista periodicamente para rastrear o risco de dilatações arteriais.