AO VIVO | Confira a entrevista com Paulino, candidato a prefeito em Irupi

O candidato a prefeito em Irupi, Paulino (MDB), é o entrevistado do Especial Eleições 2024. Nesse espaço, os candidatos podem apresentar suas propostas e se apresentaram aos eleitores.

Até as eleições, o AQUINOTICIAS.COM segue desempenhando seu papel de informar com responsabilidade e comprometimento ao sabatinar os candidatos, que disputam vagas nas câmaras municipais e a nas prefeituras do Sul do Espírito Santo.

Acompanhe ao vivo!