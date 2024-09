Após 28 dias, incêndio ainda destrói o Parque Mata das Flores, em Castelo

Servidores do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), combatem, nesta segunda-feira (9), o incêndio que ainda atinge o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo.

De acordo com o Iema, além dos servidores, as equipes compostas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Noater) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), atuam, neste momento, em três pontos: um próximo ao Morro das Torres e dois na área do paredão (frente do Pouso Alto), com ações de combate, construção e manutenção de aceiros nas partes superior e inferior do vale.

Leia também: Equipes tentam controlar incêndio no Parque Mata das Flores, em Castelo

Até o momento, o fogo já destruiu parte da mata e matou animais da região.