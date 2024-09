Após cirurgia, Rodrigão aparece dançando no hospital com a esposa

Adriana Santanna publicou um vídeo dançando num quarto de hospital ao lado de seu marido, Rodrigão, neste domingo, 1.º de setembro. Atualmente, o ex-BBB está internado em um hospital nos Estados Unidos após ter passado por uma cirurgia por conta de um tumor.

O momento fez referência a um vídeo publicado por ela no sábado, 31, em que aparecia dançando de forma semelhante com o amado em material gravado há algum tempo atrás, antes dos problemas de saúde.

Leia também: Filha de Faustão comenta estado de saúde do apresentador

“Refizemos o momento do reels anterior. Antes, estávamos em um quarto de hotel, e hoje estamos em um quarto de hospital. Não temos controle de nada!”, escreveu Adriana, que complementou: “Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença… Até que a morte os separe!”

O vídeo divulgado nesta domingo pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/p/C_Yy3lhypr_/

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.