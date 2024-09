Filha de Faustão comenta estado de saúde do apresentador

Lara Silva, filha do apresentador Faustão, falou sobre o estado de saúde do pai em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que vai ao ar na noite deste domingo, 1º de setembro.

Entrevistada pela repórter Ingrid Griebel, ela conversa sobre temas como seu noivado com Julinho Casares, o lançamento de seu álbum, Faíscas, e o estado de saúde do apresentador.

“Eu só posso dizer que está tudo bem. A gente está bem, meu pai está bem, ele está se recuperando”, contou Lara.

Faustão passou recentemente por um transplante de coração, em agosto de 2023, e um de rim, no último mês de fevereiro – ele cogita fazer mais uma cirurgia em breve.

