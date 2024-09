Após seis semanas de alta, preço do conilon enfraquece

Após subir por seis semanas consecutivas, o preço do café robusta se enfraqueceu nos últimos dias. O Indicador Cepea/Esalq do tipo 6, peneira 13 acima, a retirar no Espírito Santo, abriu a semana à média de R$ 1.509,99/saca de 60 kg, queda de 1,3% frente à da segunda-feira anterior.

Pesquisadores do Cepea explicam que a baixa esteve atrelada a previsões de chuvas em importantes áreas produtoras de café do Brasil (robusta e arábica), ao real valorizado frente ao dólar e a realizações de lucros em bolsas internacionais.



