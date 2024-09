AQUINOTICIAS.COM: líder no Sul capixaba bate recorde de audiência em agosto

O AQUINOTICIAS.COM, veículo de comunicação líder no sul do Espírito Santo, celebra um marco histórico: o portal ultrapassou a marca de 2,3 milhões de visualizações de página, alcançando mais de 1 milhão de usuários únicos. Em Cachoeiro de Itapemirim, o sucesso se repete com mais de 67 mil usuários e mais de 300 mil visualizações.

Os grupos de WhatsApp do AQUINOTICIAS.COM também experimentam um crescimento expressivo, superando 14 mil usuários que recebem as principais notícias do dia diretamente em seus dispositivos. No Instagram, o veículo atingiu mais de 4,6 milhões de visualizações, gerando mais de 62 mil interações e alcançando mais de 180 mil usuários.

Elias Carvalho, diretor geral do AQUINOTICIAS.COM, expressa sua satisfação: “Esses números refletem o compromisso do nosso veículo em levar informação de qualidade e relevância para o sul capixaba. Agradecemos a confiança de nossos leitores e anunciantes, que nos permitem seguir crescendo e inovando”.

Luan Ola, diretor comercial, destaca a importância do alcance do portal para os anunciantes: “O AQUINOTICIAS.COM oferece uma plataforma poderosa para as marcas que buscam visibilidade e resultados no sul do Espírito Santo. Nossos números comprovam a efetividade de nossas soluções de publicidade”.

Alissandra Mendes, editora, ressalta o papel da equipe na conquista deste marco: “O sucesso do AQUINOTICIAS.COM é fruto do trabalho incansável de nossa equipe, que se dedica a entregar conteúdo jornalístico de excelência, com agilidade e imparcialidade”.

Anuncie

Que tal ter sua marca presente no maior portal de notícias do sul capixaba? Conheça nossas soluções de comunicação, entre em contato pelo publicidade@aquinoticias.com.