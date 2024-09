ArcelorMittal Tubarão abre inscrições para o Programa de Estágio 2025

Um dos Programas de Estágio mais aguardados do Espírito Santo abre suas inscrições hoje, dia 30 de setembro, com vagas para estudantes de ensinos técnico e superior para contratação no início de 2025 e formação de banco de reserva para contratações futuras.

Como a ArcelorMittal, unidade Tubarão, valoriza a pluralidade de suas equipes – além de incentivar que mulheres, pessoas com deficiência, diferentes raças e etnias, orientações sexuais e identidades de gênero se candidatem às vagas de estágio– neste ano disponibilizará 5% de vagas afirmativas para pessoas com deficiência.

“Neste ano queremos aumentar o número de candidatas e candidatos com deficiência com o objetivo de termos uma empresa cada vez mais equânime e inclusiva”, destaca Gisele Lecco, gerente de Pessoas: Atração, Carreira e Cultura.

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 18 de outubro neste link.

Os candidatos devem residir na Grande Vitória. Os estudantes do ensino técnico deverão estar cursando, pelo menos, o primeiro período do curso em 2024 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já os do ensino superior terão que concluir sua graduação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

As bolsas-auxílio serão de R$ 1.029,00 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia – 08 às 14h) e de R$ 1.101,00 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia – matutino ou vespertino), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.

O processo seletivo contará com etapas de triagem de inscrições, prova online (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), dinâmica de grupo e exames médicos.

As vagas para ensino superior serão destinadas para os seguintes cursos:

Administração

Arquivologia

Arquitetura e Urbanismo

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, e Jornalismo

Direito

Economia

Enfermagem

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia Controle e Automação

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Metalúrgica

Engenharia Química

Nutrição

Psicologia

Química

Relações Internacionais

Serviço Social

Sistemas de Informação

Já as vagas para o ensino técnico estão sendo destinadas para os cursos de:

Técnico Administração

Técnico Automação Industrial

Técnico Elétrica

Técnico Eletrotécnica

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Química

Técnico Enfermagem

Técnico Informática

Técnico Logística

Técnico Mecânica

Técnico Metalurgia

Técnico Portos

Técnico Segurança do Trabalho

Conteúdo da prova:

Língua Portuguesa: Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos. Raciocínio Lógico / Matemática: Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico. Conhecimentos Gerais: Fatos e notícias nacionais e internacionais; Responsabilidade Social; Meio Ambiente e cidadania; História e geografia do Brasil; Elementos da política brasileira; Cultura.