Assustador: mulher é encontrada sendo devorada por cobra gigante

Uma verdadeira cena de filme de terror foi registrada no último mês de agosto, em uma vila, no interior da Indonésia. Segundo os relatos do jornal Daily Mail, uma mulher de 57 anos foi encontrada morta após ter parte do corpo engolida por uma cobra píton gigante.

O corpo de Hapsah, estava em uma plantação de seringueiras, onde trabalhava, quando seu esposo, Safri, 66 anos, a encontrou.

A cobra tinha cerca de cinco metros de comprimento e estava prestes a engolir a cabeça de Hapsah. Porém, o marido conseguiu evitar que ela fosse completamente devorada.

O portal de notícias britânico, relatou que Safri foi em direção ao local onde a esposa estava após ouvir gritos de pedido de socorro. Porém, ao chegar no local, constatou que sua companheira estava morta.