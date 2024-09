Athletico-PR x Racing: onde assistir, horário e escalações

Nesta quinta-feira (26), às 21h30, o Athletico-PR vai até o Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina, para enfrentar o Racing, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Contudo, onde assistir Athletico-PR x Racing?

A partida, que vale vaga nas semifinais da competição internacional, será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney + (streaming).

O primeiro embate entre as duas equipes, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, terminou com vitória do time paranaense, por 1 a 0, com gol de João Cruz, aos 38 minutos do primeiro tempo. A partida foi realizada na Ligga Arena.

Prováveis escalações

Athletico-PR (Lucho González): Mycael; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Erick e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani (Pablo).

Racing (Gustavo Costas): Arias; Di Cesare, Sosa e Quirós; Martirena, Almendra, Nardoni e Facundo Mura; Roger Martínez, Carbonero e Adrián Martínez.

Athletico-PR x Racing

Data: 26 de setembro (quinta-feira)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina

Onde assistir Athletico-PR x Racing: ESPN (TV por assinatura) e Disney + (streaming)

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman e David Fuentes

VAR: Jhon Ospina (COL)

4° árbitro: Bismark Santiago (COL)