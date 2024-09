Atlético-GO x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações

Neste domingo (29), às 16h, Atlético-GO recebe o Fluminense no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, Goiás, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, onde assistir Atlético-GO x Fluminense ao vivo?

Leia também: Vem folga por aí? Confira feriados e pontos facultativos para viajar ainda neste ano

O duelo entre as duas equipes será transmitido na TV Globo (TV aberta) e também, pelo Premiere (TV por assinatura).

O Fluminense vem de eliminação para o Atlético-MG, após ser derrotado por 2 a 0, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Agora, em 18° lugar na competição nacional, o time carioca precisa pontuar, para tentar se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Já o Atlético-GO, vem de de derrota para o Corinthians, por 3 a 0. Atualmente, o Dragão ocupa a lanterna do campeonato (20°), com 18 pontos conquistados.

Atlético-GO (Umberto Louzer): Emerson Júnior; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Alejo Cruz, Jan Hurtado e Luiz Fernando.

Fluminense (Mano Menezes): Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli; Arias, Ganso e Serna; Kauã Elias.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.