Atraso de navios acumula 1,9 milhão de sacas de café não embarcadas

A continuidade dos elevados índices de atrasos ou alterações de escala dos navios para exportar café levaram o Brasil a acumular 1,861 milhão de sacas de 60 kg do produto não embarcadas em agosto, conforme aponta levantamento realizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do País (Cecafé), com associados que respondem por 77% dos embarques totais.

No mês passado, o Brasil conseguiu realizar o envio de 3,774 milhões de sacas ao exterior, a um preço médio de US$ 256,55 por saca. Dessa forma, o não embarque de café, devido aos gargalos logísticos em agosto, implica que o país deixou de receber US$ 477,41 milhões, ou R$ 2,651 bilhões (dólar médio de R$ 5,552), como receita cambial.

