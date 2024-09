Aumenta o número de pedidos de recuperação judicial por produtores

Levantamento inédito da Serasa Experian mostra o cenário dos pedidos de recuperação judicial realizados por proprietários rurais que atuam como pessoa física no país. De acordo com os dados, no primeiro trimestre de 2024, foram feitas 106 requisições. Quadro que revela aumento na comparação com o mesmo período do ano anterior. Veja no gráfico abaixo a evolução das solicitações na série histórica da companhia:

Leia mais em: https://conexaosafra.com/economia/aumenta-o-numero-de-pedidos-de-recuperacao-judicial-por-produtores/