B3 fará 1º registro de projeto de carbono brasileiro, mirando compradores locais e estrangeiros

Com o amadurecimento da agenda ambiental das empresas, as soluções de mitigação de emissões poluentes é um filão de mercado que deve ser cada vez mais demandado, segundo especialistas. Entre elas, está o crédito de carbono, um dos principais instrumentos de compensação de gases de efeito estufa (GEE). Pensando neste potencial, a bolsa de valores, B3, está preparando sua estrutura para não apenas comercializar créditos de carbono, mas também registrar os projetos geradores dos créditos, além dos próprios ativos.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/b3-fara-1o-registro-de-projeto-de-carbono-brasileiro-mirando-compradores-locais-e-estrangeiros/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.