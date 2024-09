Bar de Cachoeiro está com vagas de emprego abertas em diferentes áreas

Procurando emprego? Sua oportunidade chegou! O Boteco do Caranguejo, localizado na rua Estrela do Norte, número 42, no bairro Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas de emprego disponíveis em três áreas diferentes.

As vagas disponibilizadas pelo estabelecimento são para as áreas de: garçom, auxiliar de bartender e auxiliar de cozinha. Não é necessário experiência para o preenchimento das vagas.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail caranguejodoboteco@gmail.com ou para o WhatsApp (28) 99947-9615.

