Policiais militares salvam bebê engasgado no Espírito Santo

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) agiram rápido e conseguiram salvar a vida de um bebê recém-nascido, de apenas sete dias, que havia engasgado com leite materno quando estava sendo amamentado. O socorro aconteceu na noite do último sábado (31), no Posto 02, localizado em Manguinhos, na Serra.

Era quase meia-noite quando a equipe foi surpreendida pelos pais do pequeno Yuri, que foram ao Posto a procura de socorro para o filho. O bebê já estava com a coloração roxa e quase inconsciente por causa do engasgo.

Imediatamente, o cabo Delleon, que já havia vivido a mesma experiência em outras ocasiões, pegou o recém-nascido no colo e iniciou a Manobra de Heimlich, procedimento técnico de desengasgue que já salvou muitas crianças e adultos pelo mundo. O militar posicionou corretamente o corpo da criança, inclinando-a de bruços sobre os braços e dando leves batidas nas costas do bebê. Aos poucos, a criança foi retomando a cor natural e voltou a respirar normalmente.

Enquanto a manobra era realizada, os pais da criança eram acalmados pela soldado Dhaiana e o chefe da equipe acionava o socorro médico. Em dado momento, os militares abordaram uma ambulância que passava próximo ao Posto 02. Eles entregaram a criança aos socorristas que, acompanhada pelos pais, foram ao posto médico para exames mais minuciosos.

Essa não foi a primeira vez que equipes do Posto 02, em Manguinhos, aplicam a Manobra de Heimlich e salvam crianças. O local já está se tornando uma referência nesse tipo de salvamento. Outras três crianças foram salvas por policiais daquele mesmo destacamento em 2020, 2021 e 2023.

No final da tarde dessa quarta-feira (4), a equipe foi à casa do pequeno Yuri para uma visita e ficou feliz de ver que todos estavam bem. O comandante do BPTran parabenizou a equipe de policiais que, numa ação rápida e precisa, conseguiu trazer de volta a alegria e os sorrisos à família do Yuri.