Barrado pela Justiça, Lelei indica o filho para substituí-lo em Irupi

Após a Justiça Eleitoral barrar a candidatura de Lelei Storck (PRD) como candidato a prefeito de Irupi, no Caparaó, o ex-prefeito abriu mão do prazo recursal e se retirou da corrida eleitoral pela Prefeitura.

Segundo dados enviados ao TER-ES, Storck tomou a decisão a fim de que sua coligação “Para Irupi voltar a crescer” possa substituí-lo por outro nome que concorra nas eleições para prefeito de 2024.

Procurado pela reportagem do AQUINOTICIAS.COM, Lelei disse que indicou seu filho, o agricultor Helton Storck, de 41 anos, também filiado ao PRD, para substituí-lo como candidato a prefeito.

Questionado por qual motivo aceitou ser candidato a prefeito no lugar de seu pai, Helton disse ser um dever defender o legado de Lelei no município. “Eu aceitei essa responsabilidade por acreditar no trabalho que meu pai, Lelei Storck, começou e no legado que ele construiu em Irupi. Diante das perseguições adversárias contra ele, sinto que é meu dever continuar esse projeto e garantir que Irupi continue no caminho do crescimento, com responsabilidade e transparência”, disse Helton.

A candidata a vice-prefeita na chapa de Lelei, Elidea Rocha Guimarães (PP), foi procurada, porém, não se pronunciou.