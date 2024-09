Bayer Leverkusen x Milan: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça-feira (1°), às 16h (horário de Brasília), Bayer Leverkusen e Milan medem forças pela segunda rodada da Champions League, que conta com um novo formato nesta temporada. Contudo, onde assistir Bayer Leverkusen x Milan?

Leia também: CBF anuncia arbitragens das partidas das semifinais da Copa do Brasil

O jogo será na BayArena, localizada na cidade de Leverkusen, Alemanha, e conta com transmissão exclusiva do MAX (streaming).

Aliás, em sua primeira rodada na nova Champions League, o Leverkusen goleou o Feyenoord por 4 a 0, fora de casa. Sobretudo, o Milan não começou tão bem quanto seu adversário, já que perdeu o primeiro jogo da competição para o Liverpool, por 3 a 1, dentro de sua casa, no Estádio Giuseppe Meazza.

Bayer Leverkusen (Xabi Alonso): Hradecky; Tapsoba, Tah e Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich e Grimaldo; Terrier, Wirtz e Boniface.

Milan (Paulo Fonseca): Maignan; Calabria (Emerson Royal), Pavlovic (Gabbia), Tomori e Theo Hernández; Pulisic, Fofana, Reijnders e Rafael Leão; Morata (Okafor ou Loftus-Cheek) e Abraham.

Leia também: Flamengo anuncia saída de Tite a 2 dias da semifinal da Copa do Brasil

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.