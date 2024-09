Flamengo anuncia saída de Tite a 2 dias da semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (30), a saída do técnico Tite e de sua comissão, após a vitória sobre o Athletico, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador Filipe Luís, que é treinador do time sub-20 rubro-negro, comandará a equipe interinamente até a chegada de um novo comandante.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o tecnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente.”

Antes de a bola rolar no confronto de ontem, a torcida rubro-negra protestou contra o treinador. Houve faixas e cartazes com “Fora, Tite”, e durante o jogo os pouco mais de 29 mil torcedores vaiaram e xingaram o técnico de 63 anos.

A decisão foi tomada dias antes do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, que acontece nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. O treinador deixa o Flamengo na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos — nove a menos que líder Botafogo — e na semifinal da Copa do Brasil.

Tite chegou ao Flamengo em outubro de 2023 e estava prestes a completar um ano no comando rubro-negro. Neste período, o treinador esteve na beira do gramado em 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas — um aproveitamento de 65,7% —, conquistou o Campeonato Carioca e foi eliminado da Libertadores nas quartas de final.