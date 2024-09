Bebê que morreu após se afogar em piscina é velado em Cachoeiro

Está sendo velado neste sábado (21), o corpo do pequeno Théo Gutierry Gardioli Scantamburlo, de um ano e seis meses, que faleceu após se afogar na piscina de um hotel infantil no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

O velório do bebê começou por volta das 12h e o sepultamento está previsto para acontecer às 15h deste sábado, no Cemitério Park, no bairro IBC, e será aberto ao público.

Prefeito de Cachoeiro lamenta a morte da criança

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, se pronunciou nas redes sociais lamentando a morte do pequeno Théo.

“Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do pequeno Théo. Uma tragédia que abala a nossa cidade. Acredito que não existam palavras suficientes para trazer consolo a família neste momento de dor. Nossa oração é para que Deus conforte os corações da mãe Jéssica, do pai Gutierry e da pequena Helena neste momento extremamente difícil”.