Bebê que se afogou em piscina de hotel infantil segue internado

Continua internado no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro, o bebê de um ano e nove meses que foi encontrada desacordada dentro da piscina de um hotel infantil no bairro Abelardo Machado, no município, na tarde da última quarta-feira (18).

Por meio de nota, o hospital informou que a criança deu entrada na unidade na tarde da quarta-feira. “O Hifa confirma a entrada da criança e informa que ela permanece internada no complexo hospitalar do Aquidaban. Reforça que informações sobre o quadro de saúde do paciente são repassadas somente aos familiares diretos, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados ( LGPD)”, diz a nota.

Criança foi encontrada na piscina

O proprietário do estabelecimento, que preferiu não se identificar, informou que uma funcionária do hotel chegou para trabalhar e encontrou a criança de bruços dentro da piscina.

“Como tenho curso de primeiros socorros, rapidamente fiz manobras na criança para tentar expelir a água, porém, como ela ainda estava desacordada, socorremos ela para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro”, disse.

A Polícia Civil informou, em nota, que recebeu uma denúncia anônima, encaminhada pelo Ministério Público à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, de possíveis maus-tratos praticados pelo hotelzinho, que foi enviada ao setor de investigação para apuração e está em andamento. Ambas as situações, possíveis maus-tratos e o afogamento, estão sendo investigadas.