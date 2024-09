Perseguição termina com homem preso na BR-101, em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro furtado e prendeu um homem na tarde da última quarta-feira (18), no km 413 da BR 101, em Itapemirim.

De acordo com a PRF, os agentes sinalizaram para que o condutor de um Fiat/Palio Economy parasse, porém, o motorista desobedeceu e fugiu em alta velocidade em direção à comunidade de Santa Alice.

Diante da situação, a equipe da PRF iniciou um acompanhamento tático por aproximadamente 300 metros, até que o condutor foi alcançado e abordado. O motorista dirigiu em alta velocidade por uma estrada de terra, colocando em risco a vida de pedestres da localidade e saltando quebra-molas em uma área residencial.

Entretanto, durante vistoria, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado horas antes em Guarapari, e tinha como destino o Rio de Janeiro. O suspeito, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), já tinha antecedentes criminais por roubo.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim, juntamente com o veículo, para que sejam tomadas as providências legais.

