Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (28), às 21h, Botafogo e Grêmio se enfrentam, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Botafogo x Grêmio?

A partida, que será realizada na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, terá transmissão do SporTV e também, do Premiere.

Em momentos distintos, o Botafogo vem de classificação histórica para a semifinal da Copa Libertadores da América, vencendo o São Paulo nos pênaltis, por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Já o Grêmio, vem de derrota por 2 a 1, para o Criciúma, dentro da Arena do Grêmio. O time Gaúcho não consegue manter a regularidade no Brasileirão, mesmo disputando apenas a competição nacional.

Botafogo (Artur Jorge): John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Grêmio ( Marcelo Salles): Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio (Kannemann), Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi e Villasanti; Edenilson (Pepê), Monsalve (Cristaldo) e Soteldo; Braithwaite.

