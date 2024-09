Setembro Verde: campanha conscientiza sobre asfixia em recém-nascidos

Em setembro, a Campanha Setembro Verde-Esperança reforça a conscientização sobre a asfixia neonatal, uma condição grave que afeta de um a seis em cada 1.000 nascidos vivos. Alinhada com seus valores de cuidado e responsabilidade, a Unimed Sul Capixaba apoia esta importante iniciativa junto ao instituto PBSF (Protecting Brains & Saving Futures), ressaltando a necessidade de prevenção e intervenção precoce para reduzir a mortalidade e as sequelas neurológicas em recém-nascidos.

Segundo a pediatra neonatologista e intensivista pediátrica da cooperativa, Maura Moulin Rodrigues, a asfixia perinatal é um problema multissistêmico que pode resultar em comprometimento neurológico, como a encefalopatia hipóxico-isquêmica (EHI), com potencial para causar sequelas neurológicas.

Leia também: Alzheimer: como reconhecer os primeiros sinais

A médica destaca a necessidade de prevenção da asfixia perinatal por meio de um pré-natal adequado, que identifica fatores de risco, e do nascimento em uma unidade hospitalar equipada com profissionais capacitados para a reanimação neonatal e cuidados intensivos. “É fundamental a intervenção precoce e adequada ao bebê com objetivo de diminuir a mortalidade e sequelas neurológicas, conforme as diretrizes da SBP (sociedade brasileira de pediatria)”, frisa.

O Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba, além de apoiar o Setembro Verde, também oferece atendimento humanizado e de alta qualidade para gestantes e recém-nascidos, com acompanhamento multidisciplinar durante a gestação, parto e pós-parto. A infraestrutura moderna e os protocolos atualizados garantem segurança e conforto para mães e bebês, com suporte especializado em amamentação e neonatologia.

Recentes melhorias incluem novas UTIs Neonatal e Pediátrica, além de um Centro Obstétrico e de Parto reestruturados, focados em criar um ambiente acolhedor. A unidade também proporciona a participação da família no nascimento, priorizando escolhas maternas e uma experiência segura.

O HMI possui a certificação ONA 3, o nível máximo da acreditação, que atesta excelência em gestão e segurança no atendimento hospitalar.