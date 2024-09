Brasil exporta 3,7 milhões de sacas de café em agosto

A exportação brasileira de café totalizou 3,733 milhões de sacas de 60 kg em agosto, gerando US$ 955,6 milhões ao país. Na comparação com o oitavo mês de 2023, o desempenho apresenta crescimentos de 0,7% em volume e de 31% em receita cambial. Além disso, esses números são recorde para qualquer mês de agosto na história. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

No acumulado dos dois primeiros meses do ano safra 2024/2025, as remessas ao exterior alcançaram 7,516 milhões de sacas, o que implica alta de 11,8% em relação aos 6,719 milhões embarcados em julho e agosto de 2023. Em receita, o incremento é de 39,1% no mesmo intervalo comparativo, com o ingresso de divisas saltando de US$ 1,360 bilhão para os atuais US$ 1,892 bilhão.

