Brasil perdeu 33% das áreas naturais até 2023, aponta MapBiomas

O Brasil perdeu 33% das áreas naturais até 2023, segundo dados divulgados pelo MapBiomas nesta quarta-feira (21). De acordo com o relatório, a Amazônia é o bioma que mais sofreu com essa perda ao longo dos anos.

As áreas naturais incluem vegetação nativa, superfície de água e áreas naturais não vegetadas, como praias e dunas.

O levantamento mostra que quase metade (45%) dos municípios brasileiros perdeu vegetação entre 2008 e 2023. O Pantanal foi o bioma com o maior número de municípios com reeducação de áreas naturais nesse período.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/brasil-perdeu-33-das-areas-naturais-ate-2023-aponta-mapbiomas/

