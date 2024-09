Brasil vive pior seca da sua história recente, diz Cemaden

O Brasil está vivendo a pior seca de sua história recente. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (CEMADEN), pela primeira vez, a estiagem afeta o país de forma generalizada – a única exceção é o Rio Grande do Sul. E essa situação não deverá melhorar até novembro.

Leia mias em: https://sustentabilidadebrasil.com/brasil-vive-pior-seca-da-sua-historia-recente-diz-cemaden/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.