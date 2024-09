BRK irá sortear prêmios para clientes que pagam conta de água com PIX

A BRK, uma das principais empresas de saneamento privado do Brasil, lança nesta segunda-feira, 23 de setembro, a segunda edição da campanha “Sorte na Conta”, que premiará os consumidores que optarem pelo pagamento das faturas de água via PIX. Para concorrer, os clientes de Cachoeiro de Itapemirim devem cadastrar seu comprovante de pagamento por PIX no site da promoção (sortenacontabrk.com.br).

Cada pagamento cadastrado irá gerar um número da sorte, com o qual o consumidor participará dos cinco sorteios da campanha. Os números da sorte são cumulativos, e os números sorteados não serão válidos para sorteios seguintes.

O gerente Comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flavio Galindo, afirma que o PIX se consolidou como o meio de pagamento mais popular no Brasil. “Desde que a concessionária incorporou essa forma de pagamento – pela agência virtual Minha BRK e por QR Code nas faturas impressas e eletrônicas – o número de transações por esse mecanismo instantâneo só cresce. Estamos agora incentivando ainda mais o seu uso, ofertando um pacote de prêmios aos clientes que aderirem ao pagamento das faturas com PIX”, explica.

Prêmios todo mês

No total, 393 clientes receberão prêmios em todo o país. Nos cinco meses da promoção, a BRK vai sortear 65 cartões de crédito pré-pagos de R$ 100,00 por mês (sendo 5 sorteios mensais para os clientes de Cachoeiro de Itapemirim) e 13 eletrônicos, como air fryer, panela de pressão elétrica, micro-ondas e outros, por mês (sendo um sorteio mensal em Cachoeiro de Itapemirim).

Além disso, a promoção tem ainda três prêmios com sorteio nacional. Em dezembro a premiação será um certificado de ouro, que como sugestão poderá o contemplado poderá utilizar na aquisição de um veículo Zero Km. Em janeiro, o sorteio nacional será de R$ 20 mil para serem gastos em soluções de energia solar oferecidas pela empresa Descarbonize. Ademais, em fevereiro, a campanha fará o sorteio da assinatura anual de um carro Zero Km do Unidas Livre.

Por fim, o período para participar da campanha Sorte na Conta BRK é de 23/09/2024 a 25/02/2025. Para mais informações, acesse o regulamento no site da promoção: sortenacontabrk.com.br.