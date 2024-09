BRK oferece condições especiais para negociação de dívidas

Para marcar o Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, a BRK, responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, promove uma campanha especial para negociação de dívidas.

A ação comercial é válida até o dia 4 de outubro e oferece condições exclusivas para negociações nesse período.

“Neste mês dedicado aos clientes, nosso objetivo é auxiliá-los no pagamento de suas contas pendentes, disponibilizando condições especiais. Com essa nova campanha comercial, oferecemos oportunidades para uma regularização dos débitos, reafirmando nosso compromisso com os clientes”, explica Flavio Galindo, gerente Comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim.