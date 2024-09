BRK visita escolas de Cachoeiro para apresentar o Programa Cuidar Mais

A BRK iniciou visita às escolas que participam do Programa Cuidar Mais neste ano em Cachoeiro de Itapemirim. A metodologia, o cronograma e todos os detalhes para o desenvolvimento das atividades nas instituições de ensino são apresentados ao corpo docente dessas escolas.

Realizado com o objetivo de sensibilizar e despertar a consciência ambiental nos estudantes e em suas famílias, o Programa Cuidar Mais irá trabalhar em sala de aula, com os alunos da educação infantil. As escolas irão abordar temas como saneamento e saúde, higiene pessoal, uso consciente da água e preservação dos recursos naturais. Depois, há a Corrida do Saneamento, um jogo de tabuleiro em que as peças são os próprios estudantes.

A analista de comunicação e responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro, Milena Camporez, explica que o conteúdo pedagógico do programa é aplicado com o apoio de recursos e atividades lúdicas, para facilitar a compreensão do assunto pelas crianças. “As atividades abordam temas que já fazem parte do planejamento escolar para o ano letivo. Cada escola tem liberdade para definir como abordar o conteúdo. Elas podem recorrer a ferramentas como contação de histórias, teatro de fantoches e produção de maquetes”, afirma.

Por fim, ela ressalta que o encontro com educadores é uma etapa fundamental do Cuidar Mais. “Além de marcar o início do programa, incentiva e mobiliza os profissionais para que eles se dediquem e entendam a importância de cada um deles no processo para alcançarmos o resultado esperado. O objetivo maior é contribuir com a formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Dessa forma, os estudantes, a escola e as famílias atuem como verdadeiros agentes de transformação”, finaliza Milena Camporez.