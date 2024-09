Brutalidade: após falhar na hora “H”, mulher corta o pênis do marido

Após não conseguir ter relações sexuais com seu marido, uma mulher de 48 anos cortou o pênis do seu companheiro. Segundo o relato da acusada, o parceiro não conseguia ter ereção durante a relação sexual.

Segundo informações da polícia militar, a mulher confessou a brutalidade, afirmando que, após passar o dia bebendo, o parceiro dela não conseguiu ter ereção. Nervosa com a situação, ela pegou uma faca de cozinha e cortou o órgão genital do companheiro.

Depois dos golpes de faca, a suspeita ainda perseguiu a vítima pelas ruas da vizinhança e até entrou em casas de pessoas desconhecidas atrás do marido.

Segundo informado pelo portal G1, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até a emergência, onde recebeu atendimento médico. A direção do hospital informou que não houve a amputação do membro, mas a situação foi crítica.

A mulher foi detida pela polícia militar e encaminhada para a delegacia de polícia civil de Cacoal, em Rondônia. O caso segue sob investigação das autoridades.

