Cachoeiro: empresa de rochas naturais está com oportunidade de emprego

Mora em Cachoeiro de Itapemirim e está precisando de emprego? A Decolores, empresa de rochas naturais, está com uma vaga disponível para a função de auxiliar financeiro.

A empresa, localizada na Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro, está em busca de um profissional para auxiliar demandas do setor financeiro, como: contas a receber, contas a pagar e rotinas pertinentes ao cargo.

Entre os requisitos exigidos pela empresa para a ocupação da vaga estão: proatividade, ensino médio completo e pós-graduação. Sobretudo, os interessados na vaga, podem se candidatar clicando aqui.

Benefícios

Ticket alimentação

Plano de saúde

Alimentação na empresa

Plano odontológico

PR (participação nos resultados)

Convênio SESI/SENAI

Presente de casamento

Lembrança de aniversário

Kit maternidade

