Flamengo bate Vasco nos pênaltis e fatura Taça Cidade de Anchieta

Em uma final cheia de emoções e com vários gols, o Flamengo derrotou o Vasco nos pênaltis, por 4 a 2, e conquistou a Taça Cidade de Anchieta de beach soccer 2024. A partida, que aconteceu na manhã deste domingo (29), na quadra de Nova Anchieta, terminou empatada por 4 a 4 no tempo normal, e por 2 a 2 na prorrogação, levando a decisão para as penalidades máximas.

A Taça Cidade de Anchieta de Beach Soccer Masculino 2024 foi organizada pela Prefeitura Municipal de Anchieta e teve o apoio e chancela da Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES).

Todos os jogos da competição foram transmitidos ao vivo no canal “Varzapp” no YouTube.

Tempo Normal

No 1º período apenas um gol, com TH, que abriu o placar para o Fla num chute de longe. Após uma segunda etapa sem gols, apenas no 3º período que a rede balançou, muitas vezes. Pedrinho fez dois gols e abriu 3 a 0 para o Flamengo.

Yago e Bolinha diminuíram para o Vasco, trazendo emoção ao jogo. Pedrinho fez mais um para o Fla, chegando a um hat-trick na partida. Na sequência, o Vasco encostou no placar novamente com Bolinha e contou com um gol-contra, marcado por Guguinha, em recuo mal-executado para o goleiro Giovane: 4 a 4.

Prorrogação

Na prorrogação, mais emoção. Igor fez 5 a 4 para o Flamengo, e aí veio o inusitado: tivemos três gols em menos de 20 segundos, isso mesmo!

Após cobrança de lateral, Iago resvalou e a bola entrou no gol do Fla. Após a saída de bola, o goleiro Giovane chutou, a bola bateu em Igor e balançou a rede do Vasco: 6 a 5. E depois de nova saída de bola, nos segundos finais, Bolinha acertou um chutasso para empatar novamente a partida e levar a decisão para os pênaltis.

Disputa de Pênaltis

Nos pênaltis, cada time tinha direito a cinco cobranças. O Flamengo cobrou primeiro e marcou com Pedrinho. Logo depois, o Vasco também guardou, com Two. Na segunda cobrança, o Fla balançou a rede, já o Vasco, com Bolinha, bateu mal, chute fraco no meio do gol, facilitou para a defesa de Giovani.

O Flamengo aumentou a vantagem com Igor. Em seguida, Alessandro chutou pra fora: 3 a 1 Fla. Se Guguinha fizesse, o Flamengo era campeão, mas o jogador rubro-negro perdeu a cobrança, mantendo o Vasco vivo na disputa de pênaltis.

O Vasco converteu a quarta cobrança com Yuri. Até o momento a partida estava de 3 a 2 para o Flamengo. Eis que TH pegou a bola com carinho e fez uma cobrança perfeita para dar ao Flamengo o primeiro título da Taça Cidade de Anchieta de Beach Soccer Masculino.

Botafogo vence Anchieta e fica em 3º

No jogo que abriu os trabalhos neste domingo, o Botafogo venceu o time do Anchieta por 4 a 3, na prorrogação, após empate por 3 a 3 no tempo normal, e terminou a competição na 3ª posição. Os anfritrões, sem nenhuma vitória em toda a competição, ficaram em 4º lugar.

Confira os resultados oficiais:

1ª rodada – sexta-feira (27)

Anchieta 3 x 2 Botafogo

Vasco 1 x 4 Flamengo

2ª rodada – sábado (28)

Botafogo 5 x 5 Vasco (5 a 4 Botafogo nos pênaltis)

Flamengo 4 x 1 Anchieta

3º rodada – sábado (28)

Flamengo 6 x 4 Botafogo

Anchieta 2 x 3 Vasco

Decisão do 3º lugar – domingo (29)

Botafogo 4 x 3 Anchieta (1 a 0 Botafogo na prorrogação)

Final – domingo (29)

Flamengo 6 x 6 Vasco (2 a 2 na prorrogação, e 4 a 2 Flamengo nos pênaltis)