Cachoeiro: imagem de caminhão envolvido em acidente impressiona; veja

Um caminhão ficou completamente destruído após se envolver em um acidente grave na manhã desta sexta-feira (27), na ES 482, próximo à fábrica de cimento da Nassau, no distrito de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens feitas por pessoas que passavam no local após o acidente, mostra que a cabine vermelha de um dos caminhões se soltou na batida e ficou caída na pista. Não há informações da dinâmica e se houve feridos no acidente.

Leia também: Mortes no trânsito superam homicídios no Espírito Santo

A Polícia Militar foi procurada para saber se a guarnição foi acionada para atender a ocorrência, porém, fomos informados que o boletim de ocorrência do acidente ainda será cofeccionada durante a sexta-feira. O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado e a ocorrência está em andamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.